Blackout ist in aller Munde heißt es auf der Sonderschau der Dornbirner Herbstmesse.

Camping-Equipment wird nicht mehr nur für den Urlaub gekauft sondern als Vorsorge für Zuhause. "Ich bin sehr froh, dass sich die Leute informieren. Beim Thema Blackout handelt sich wahrscheinlich um eine Bedrohung, die einzigartig ist", erklärt der Dornbirner Feuerwehrkommandant Gerold Hämmerle bei Vorarlberg LIVE. Die Feuerwehr ist neben Bundesheer, Bundespolizei, Kriseninterventionsteam, Rotes Kreuz, Wasserrettung, Zivilschutzverband und illwerke vkw auf der Messe und sie informieren über das Thema "Blackout". "In keinem anderen Fall werden so große Teile der Bevölkerung schlagartig und in dieser Tiefe getroffen. Ein Stromausfall betrifft alle Lebenslagen und es kann sich auch niemand von einem Blackout ausnehmen", fasst Hämmerle die Dringlichkeit des Themas zusammen.