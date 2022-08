Strom sparen: Im Lindauer Hafen wird's dunkel

Die Stadt Lindau hat sich auf einen eventuell auftretenden Energieengpass und auf die gestiegenen und möglicherweise weiter steigenden Energiekosten im kommenden Winter vorbereitet.

"Symbolträchtige Maßnahme"

„Die berühmte Lindauer Hafenbeleuchtung wird ab heute nicht mehr leuchten“, sagt Lindaus Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons. „Wir hoffen, dass diese sehr symbolträchtige Maßnahme, den Lindauer Hafen im Dunkel zu lassen, die Menschen zusätzlich aufrüttelt und zum Energiesparen motiviert.“ Es werden nicht nur die Hafenbeleuchtung, sondern auch alle anderen Illuminationen an städtischen Gebäuden, wie am Rathaus, am Cavazzen, der Spielbank oder den Kirchen auf der Insel und in Oberreitnau ausgeschaltet.