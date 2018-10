Strom aus Vorarlberg: Wenig Wasser und steigende Preise

Unter dem trockenen Wetter leiden nicht nur die Landwirtschaft, auch die Stromerzeuger spüren den Rückgang am Zufluss. Im Jänner werden die Strompreise jedoch aus anderen Gründen steigen.

Der trockene Sommer hinterlässt seine Spuren: In den Bergregionen sorgte der fehlende Niederschlag für Wassermangel, Bergbauern vertrocknete das Gras und Futter musste zugekauft werden. Aufgrund des fehlenden Zuflusses ist der Bodensee auf einem Tiefststand – und auch in den Kraftwerken merkt man den Rückgang an Wasser.

Produktion unter Vieljahresschnitt

Das fehlende Wasser merkt man vor allem in den Fließkraftwerken. In den Speicherkraftwerken wirkt sich das trockene Wetter in erster Linie auf die Anzahl der Einsatzstunden aus, weniger auf deren Wirkungsgrad. “In den VKW-Kraftwerken lag die Erzeugung deutlich unter dem langjährigen Mittel”, räumt Neuhauser ein. Hier handle es sich jedoch um gewöhnliche Schwankungen, die in anderen Jahren wieder ausgeglichen werden.