Strolz bei Meillard-Sieg auf Rang 4 - Feller bleibt auf Kurs

Johannes Strolz feierte mit dem 4. Rang in Aspen die Rückkehr in die Top 10. Den Sieg im Slalom holte sich erstmals Loic Meillard vor Linus Straßer und Henrik Kristoffersen.

Nach dem Sieg im letzten Slalom wollte ÖSV-Star Manuel Feller heute in Aspen schon die kleine Kristallkugel fixieren. Dabei musste er vor allem seine härtesten Konkukrrenten Linus Straßer und Clement Noel in Schach halten. Im ersten Durchgang gelang dies mit Startnummer 1 jedoch nicht. Feller erwischte keinen perfekten Lauf und musste sich mit 1,55 Sekunden Rückstand mit Rang zehn begnügen. Der Führende war ausgerechnet Clement Noel, der mit einem nahezu perfekten Lauf knapp vor Loic Meillard (+0,27) und klar vor Henrik Kristoffersen (+1,07) lag. Linus Straßer lag hingegen nur knapp vor Feller. Neben dem Team-Leader kamen mit Gstrein (11.), Strolz (13.), Raschner (17.), Matt (22.), Pramstaller (24. mit der hohen Starnummer 52) und Joshua Sturm (25.) gleich sechs weitere Österreicher in den zweiten Durchgang.