Strenge Regeln für Ronaldo-Freundin in Saudi-Arabien

Christiano Ronaldo wechselte vor kurzem zu Al-Nassr in Saudi-Arabien. Mit im Gepäck: Seine Freundin Georgina Rodriguez.

Pro Saison soll Ronaldo 200 Millionen Euro beim Wüstenklub verdienen. Dafür geht der Superstar wohl auch Konsequenzen ein. In der saudischen Hauptstadt Riad soll er mit seiner Freundin künfig leben. Das Model wird sich jedoch an die strengen muslimischen Regeln im Land halten müssen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

In Zukunft wird die 28-Jährige keine engen Outfits mit tiefem Ausschnitt in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Das Model soll zwar keine Abaya (lockeres Übergewand) tragen müssen, sich jedoch "bescheiden und anständig" kleiden, so "El Periodico".