Streit unter Verwandten eskaliert - mit Flasche auf Kopf geschlagen

Im Zuge eines Beisammenseins in Schruns entstand zuerst eine verbale und anschließend eine körperliche Auseinandersetzung.

Ein 38-jähriger Mann hielt sich Donnerstagabend gemeinsam mit mehreren Verwandten und Bekannten (zwei Frauen und drei Männer) in einer Wohnung in Schruns auf. Dabei wurde eine unbestimmte Menge an Alkohol getrunken. Zudem dürfte der 38-Jährige im Vorfeld Cannabis konsumiert haben.