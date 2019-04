Streit um Flintstone-Haus geht vor Gericht

Fred und Wilma Feuerstein hätten an dem Flintstone-Haus in dem schicken Ort Hillsborough bei San Francisco ihre helle Freude.

Vor dem Haus steht ein lebensgroßes Abbild von Fred Feuerstein. Auch dessen Frau Wilma und die Nachbarn Betty und Barney aus der beliebten 60er-Jahre-Cartoonserie “Familie Feuerstein” (englisch: “The Flintstones”) gehören mit Außerirdischen und anderen Figuren zu dem schrägen Sammelsurium auf dem Grundstück. Der berühmte Schlachtruf “Yabba Dabba Doo” ziert in großen Buchstaben die Auffahrt zur Garage.

“Ich liebe all diese Figuren. Ich erwecke damit die guten Erinnerungen an die Flintstones zum Leben und mache mich und andere Menschen glücklich”, sagt Fang. “Und ich werde dafür kämpfen”, fügt die elegante, pensionierte Unternehmerin hinzu. Die gebürtige Chinesin, die in den 60er-Jahren nach Kalifornien kam, liegt mit der Stadt Hillsborough im schlagzeilenträchtigen Clinch.