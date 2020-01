"Erdogan nahm mir alles" - Hakan Sükür ist jetzt Uber-Fahrer im Exil

Der einstige Fußballheld Hakan Sükür kämpft im amerikanischen Exil um seine Existenz.

"Alles konfisziert"

2011 trat Hakan Sükür in die AKP ein - also die Partei des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Die Partei hat mich eingeladen, um von meiner Popularität zu profitieren", erinnert sich Sükür, der die türkische Nationalmannschaft mit seinen Toren im Jahr 2002 sensationell zu Platz drei bei der WM in Japan und Südkorea geschossen hatte. Der Löwe vom Bosporus trug Fußball-Skandale und Korruptionsfälle an die Öffentlichkeit. Auch soll er am Gülen-Putsch beteiligt gewesen sein. "Was soll meine Rolle denn gewesen sein?" fragt Sükür. "Das konnte mir bis heute niemand erklären." Es kam zum Krach zwischen ihm und Erdogan. Der frühere Galatasaray Istanbul Star zog den Kürzeren und musste vor Erdogan ins amerikanische Exil flüchten. "Die Boutique meiner Frau wurde mit Steinen beworfen, auf der Straße wurden meine Kinder belästigt. Nach jeder Äußerung, die ich gemacht habe, erhielt ich Drohungen", berichtet Sükür. Deshalb wanderte er 2015 in die USA aus. Hier lebt der 48-Jährige in der Stadt, die niemals schläft. Inzwischen mittellos, bestreitet der frühere Volksheld in Amerika mit Uberfahrten und Bücherverkäufen seinen Lebensunterhalt. Während seiner langen, erfolgreichen Karriere hatte der Torjäger Millionen verdient.