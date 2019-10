Streife der Autobahnpolizei zieht geflüchteten Unfall-Lenker aus Verkehr

Die Untersuchung wegen Verdachts auf Suchtgiftmissbrauch verweigerte der Fahrer. Lenkerberechtigung hatte er keine, sein Pkw war nicht zugelassen.

Am Mittwoch um 17:25 Uhr fuhr ein 34-jähriger Fahrzeuglenker auf der Autobahnauffahrt in Bregenz-Weidach in Fahrtrichtung Tirol. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern und stieß dabei gegen die Mittelleitschiene. Anschließend flüchtete der Pkw-Lenker mit dem kaum noch fahrbereiten Fahrzeug von der Unfallstelle.