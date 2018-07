Street View-Autos fahren durch Vorarlberg

Ab sofort kann man mit Google Street View auch virtuell durch Österreich fahren. Für den flächendeckenden virtuellen Rundgang durch die Alpenrepublik müssen die Street-View-Autos allerdings noch Kilometer machen. Im Sommer auch in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch.

Bislang können in Österreich nur Wien, Linz und Graz vollständig aus der Ich-Perspektive erkundet werden. Insgesamt wurden bisher Aufnahmen von über 3.000 km öffentlicher Straßen gemacht. Österreich ist damit das 87. Land weltweit, das man via Google Street View virtuell besuchen kann.

Im Sommer in Vorarlberg

Von Mitte Juli bis Anfang Oktober werden nun neun Google-Autos in ganz Österreich unterwegs sein um 360-Grad-Aufnahmen zu machen. In Bregenz, Feldkirch und Dornbirn werden diese noch in diesem Monat ihre Arbeit aufnehmen.