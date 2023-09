Stream&Ticker: Wolfurt mit dem letzten Aufgebot vs Schwaz

Harte Zeiten für den Regionalliga Tabellenvierzehnten Wolfurt. Mit Aaron Fleischhacker (Urlaub), Rotsünder Simon Mentin und den verletzten Marian Zehrer, Jan Burtscher und Neuerwerbung Decio fehlt der Elf um Trainer Joachim Baur die komplette Abwehr. Mit dem allerletzten Aufgebot will Wolfurt am Sonntag 16.30 Uhr im Livestream VN.at gegen den Tabellennachbarn Schwaz trotz allen Schwierigkeiten Punkten. Viermal in Serie blieb die Hofsteig-Truppe sieglos und im Abstiegskampf braucht Wolfurt dringend Zuwachs an Zählern. Schwaz ist von einem Titelmitfavorit der letzten Jahre zu einem abstiegsbedrohten Team geworden.