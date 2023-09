Wälderderby Rotenberg vs Andelsbuch sah kein Sieger

Der Ticker vom Spiel Rotenberg vs Andelsbuch

Das Nachtragsspiel im Rahmen des 3. Spieltag in der VN.at Eliteliga zwischen den Wälderklubs Rotenberg und Andelsbuch brachte beste Werbung für den Amateurfußball. Nach den zwei Auftaktniederlagen erhielt die Aufholjagd von Titelmitfavorit Rotenberg einen Dämpfer. Im prestigeträchtigen Aufeinandertreffen gab es einen kein Derbysieger. Das 1:1-Remis hilft in der Anfangsphase der Saison tabellenmäßig keinem Wälderklub entsprechend weiter. Andelsbuch ohne einen Legionär im Kader war bei Kontern stets gefährlich und das unglaubliche Kämpferherz wurde mit einem Zähler redlich belohnt. Patrick Maldoner und Co. hatten zwar spielerisch mehr Vorteile und hatten auch einige gute Einschussmöglichkeiten. So konnten Victor (2./49.), Rupp (21.), Gurschler (24.), Steurer (31.) und Bentele (82.) die ihnen sich bietende Torchancen nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Marcel Steurer brachte Rotenberg nach Seitenwechsel in Front (47.). Den Rückstand machte Marcel Theisen wett (69.). Glück für Rotenberg, als Andelsbuch Kicker Joachim Metzler (29.) eine Hundertprozentige nicht verwertete und Thomas Dorner sogar den Matchball vergab (88.). Andelsbuch bleibt in der Tabelle vor Rotenberg

Zweites Wälderderby in der VN.at Eliteliga in nur 98,5 Stunden. Nach dem 4:0-Erfolg von Rotenberg in Egg kommt es heute im Nachtragsspiel zum dritten Spieltag in Lingenau um 19.30 Uhr, Live auf VN.at, zum prestigeträchtigen Aufeinandertreffen von Titelmitfavorit FC Rotenberg und FC Andelsbuch. Rotenberg feierte in der Egger Junkerau den ersten „Dreier“, Andelsbuch gewann das Heimspiel gegen FC Lustenau mit 2:0. Andelsbuch hat ein Zähler mehr auf dem Konto als Rotenberg. Dem Derbysieger winkt ein vorderer Tabellenplatz. Bei einem Erfolg von Andelsbuch winkt dem Team von Trainer Rene von der Thannen sogar vorübergehend der zweite Rang, Rotenberg könnte mit dem ersten Heimsieg den fünften Platz einnehmen. „Wollen die gute Vorstellung vom Auftritt in Egg prolongieren und nachlegen“, sagt Rotenberg Coach Klaus Nussbaumer. Standardtormann Martin Kobras hat gegen Egg am Wochenende urlaubsbedingt gefehlt und wird auch heute vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Michael Wohlgenannt hütet das Rotenberg-Tor. Verteidiger Gilnei de Mesquita zog sich eine Handverletzung zu und fällt aus. Andelsbuch kommt mit der stabilsten Defensivabteilung nach Lingenau. Goalie Manuel Schneider hat in den bisherigen drei Partien nur zwei Gegentreffer einstecken müssen. Die Viererabwehrkette mit Exprofi Franco Joppi, Balthasar Köß, Nico Kleber und Pius Reimiller stehen gut und lassen wenig zu. Da hat aber dreifache Rotenberg Torschütze Julian Rupp, zweifach Torschütze Kevin Bentele etwas dagegen. Andelsbuch hofft auf Treffer von Torjäger Simon Walch. Mit Tobias Koch (muskuläre Probleme) und Sebastian Halder (Kreuzband) fehlt Andelsbuch ein starkes Duo.