Ticker: Lauterach will gegen A.Lustenau II siegen

Intemann FC Lauterach – SC Austria Lustenau Amateure am Freitag.

Der Ticker vom Spiel Lauterach vs A.Lustenau Amateure

LAUTERACH. Intemann FC Lauterach befindet sich schon in einer Frühform. Spätestens nach dem sensationellen 2:1-Auswärtssieg in Höchst zählt die Elf von Trainer Daniel Sereinig zu den großen Anwärtern auf den Meistertitel in der VN.at Eliteliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West. Nach der 2:5-Auftaktpleite in Göfis hat die Hofsteig-Mannschaft aus den letzten drei Meisterschaftsspielen sieben Zähler geholt. Als Tabellenzweiter geht Lauterach nun in das heutige Heimspiel um 17.45 Uhr, Livestream auf VN.at gegen den Mittelständler SC Austria Lustenau Amateure. Zuhause ist Andre Wiedl und Co. eine Macht, hat in den beiden Auftritten vor eigenem Publikum ein Sieg und ein Remis eingefahren und musste noch kein Gegentreffer einstecken. Neben den sechs Eigenbauspielern bringen Heimkehrer Danijel Gasovic, Torjäger Kristijan Dulabic, Magid Suleiman und die beiden Legionäre aus Montenegro Stefan Puletic (linke Außenbahn) und Spielmacher Blagota Markovic noch mehr Qualität in die Lauteracher Elf. „Die Weiterentwicklung vom Team ist jetzt erkennbar und ist voll im Gang. Die neue Spielphilosophie trägt auf dem Spielfeld schon Früchte. Es gibt in jedem Spiel ausgesprochen gute Phase aber meine Mannschaft muss dieses Leistungsvermögen über 90 Minuten künftig bringen. Es steckt noch viel mehr Potenzial im Team als bislang, sind noch lange nicht am Limit angekommen“, sagt Lauterach Trainer Daniel Sereinig im VN-Gespräch. Austria Lustenau Amateure Trainer Mohamed Gerdi spricht von einer offenen Partie. „Es ist sogar ein Sieg drin, wenn meine Spieler die vielen Chancen noch besser nützen“. Paul Fink kommt zurück ins Team, Gerdi hat in punkto Aufstellung die Qual der Wahl. Natürlich setzt er auf den vierfachen Torschützen und Spielmacher Enes Koc.