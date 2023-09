Jubilar VfB Hohenems siegt im Derby und ist Dritter

Im Derby im Herrenriedstadion wurde die stärkste Amateurmannschaft Vorarlbergs gesucht.

Der Ticker vom Spiel Hohenems vs Röthis

HOHENEMS. Der VfB Hohenems bleibt in der Regionalliga West die stärkste Mannschaft Vorarlbergs. Schon in den letzten vier Jahren, einzig in der abgelaufenen Saison war SW Bregenz die Nummer eins im Amateurfußball, waren die Grafenstädter das beste Ländle-Team auf Amateurbasis. Eine bessere Werbung als zum heutigen 100. Geburtstag hätte die Elf von Coach Martin Brenner dem Traditionsverein aus Hohenems nicht machen können. Im Duell der zwei Vorarlberger Mannschaften gewinnen Tim Wolfgang und Co. vor 450 Zuschauern gegen SC Röthis letztendlich noch in dieser Höhe verdient mit 3:0. Damit rückt Hohenems zumindest 24 Stunden hinter Spitzenreiter Austria Salzburg und Pinzgau/Saalfelden auf den dritten Tabellenplatz vor. Erst nach Seitenwechsel hat Hohenems die fast über die gesamte Spielzeit spielerische Überlegenheit auch in Tore umgemünzt. Mit seinem Doppelpack in nur sieben Minuten brachte der Brasilianer Henrique Valdir Barbosa da Silva die Emser auf die Siegerstraße (52./59.). Nach einer Maßflanke von Jorge Rans Almario ist der Sambatänzer mit einem Hechtkopfball aus kurzer Distanz zur Stelle. Damit beendet Valdir auch nach exakt 322 Minuten die Röthner Torsperre. Der eingewechselte Liam Tripp bedient ideal mit seiner ersten Ballberührung den Torschützen und Valdir stellt auf 2:0. Für den Hohenemser Goalgetter waren es schon die Saisontore vier und fünf. Mit dem Tor des Monats besorgt Pierre Nagler kurz vor dem Abpfiff den Endstand. Der Exprofi und VfB-Mittelfeldregisseur knallt nach einer wunderschönen Einzelleistung den Ball ins linke Kreuzeck (81.). Der Sieg im prestigeträchtigen Aufeinandertreffen hätte noch weitaus höher ausfallen müssen. Nagler (12./22.), Valdir (20./31./49.) und Tripp (58.) leisteten sich den Luxus mehrere Hochkaräter noch zu vergeben. Ohne Kapitän Felix Schöch ist die Erfolgsserie der Vorderländer von drei Spielen ohne Niederlage nun zu Ende. Die Müdigkeit nach drei Partien in nur fünf Tagen war den Röthner Kickern aber deutlich anzumerken. Im Derby in Hohenems fand man in der gesamten Spielzeit keine nennenswerte Torchance vor. Röthis bleibt aber im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, Hohenems mischt im Konzert der Großen wieder mit.