Stream&Ticker: Derby Dornbirner SV vs FC Wolfurt

Derbytime heißt es heute um 17.30 Uhr in der Emma&Eugen Arena in Haselstauden. Am dritten Spieltag in der Regionalliga West steht das zweite prestigeträchtige Aufeinandertreffen der zwei Vorarlberger Mannschaften zwischen dem Tabellenzweiten Dornbirner SV und dem Zehnten FC Wolfurt auf dem Programm. Die Hausherren sind gegen St. Johann (3:0) und Imst (3:1) mit zwei Siegen bravourös in die neue Meisterschaft gestartet. Das neue DSV-Traumsturmduo Jakob Pfahl und Christopher Nagel hat jeweils zwei Tore der bisherigen sechs Treffer geschossen und sind eine Bereicherung in dieser Spielklasse. „Die Mannschaft hat schon unglaublich viel Selbstvertrauen getankt und im Verein ist eine neue Euphorie entstanden, Der Gegner ist sehr zweikampfstark und dort müssen im Mittelfeld die Duelle zu unseren Gunsten entschieden werden. Aber wir wollen auch mit spielerischen Mitteln trumpfen“, sagt ein optimistischer DSV-Neocoach Rainer Spiegel (50).