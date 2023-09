Stream&Ticker: Austria Lustenau A. gegen SV Lochau

Nachtragsspiel der Tabellennachbarn im Reichshofstadion.

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau A. vs SV Lochau

Platztausch im Nachtragsspiel des dritten Spieltag in der VN.at Eliteliga. Das vor zwei Wochen abgesagte Match zwischen SC Austria Lustenau Amateure und SV Lochau wird nun heute ab 18.30 Uhr im Livestream auf VN.at im Reichshofstadion ausgetragen, im Frühjahr findet das Rückspiel dann im Stadion Hoferfeld in Lochau statt. Dem Sieger des Zwölften und Elften, also im Duell der Tabellennachbarn winkt sogar vorerst der zweite Tabellenplatz. Nach zwei Remis will die zweite Austria Kampfmannschaft endlich den ersten Heimsieg feiern. „Unser Ziel sind drei Punkte“, sagt Austria Lustenau Amateure Coach Mohamed Gerdi (41). Lochau ohne Rene Nesensohn, Raphael Mathis (beide Urlaub) und Alexander Rundstuck (verletzt) hofft auf die Fortsetzung des Erfolgstrend. Mohamed Gerdi, Bewegungscoach der Volksschule Altach und Aydin Akdeniz, Lehrer am Polytechnischen Lehrgang Dornbirn kennen sich noch aus früheren Zeiten der Akademie Vorarlberg. Gerdi war Cotrainer Akademie Unter-15-Mannschaft, Akdeniz war sieben Jahre in der Talenteschmiede Vorarlbergs vor allem als LAZ Leiter in Bregenz zuständig. Austria Lustenau II hat doppelt so viele Tore (10) geschossen als Lochau. Fast fünfzig Prozent davon Jungprofi und Vierfachtorschütze Enes Koc. Drei der bisherigen fünf Lochau Treffer gehen auf das Konto von Nicolai Bösch, der gegen seinen Stammklub natürlich ins Schwarze treffen will.