Stream&Ticker: Altach II gegen Rankweil Favorit

Die Vorzeichen stehen sehr gut, dass die SCR Altach Juniors endlich den ersten Heimerfolg in der Regionalliga West feiern können.

Im Derby gegen RW Rankweil am Sonntag, 15.30 Uhr, Live auf VN.at sind die Rheindörfler aufgrund der letzten gezeigten Leistungen in der Favoritenrolle. Mit Paul Piffer, Mohamed Quedraogo, Sebastian Aigner, Dominik Reiter, Djamal Kaiba, Emre Yabantas und Damian Maksimovic könnten mindestens sieben Kaderspieler aus der Profiabteilung auflaufen. Zudem will sich die zweite SCRA-Garnitur für die 0:2-Niederlage im Frühjahr auf der Gastra revanchieren. Altach Juniors ist im Aufwind, drei Remis und ein Erfolg konnte das Trainergespann Mahop/Netzer zuletzt verbuchen. Rankweils Minikader wird nochmals kleiner. Kapitän Deniz Erkan (Weltreise) und Matthias Flatz (Urlaub) fehlen, Standardtormann und Rotsünder Justin Jutz wird durch Youngster Kadir Uzun ersetzt. Altach II kann sich mit einem Derbysieg von der Abstiegszone entfernen.