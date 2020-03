"Streamen gegen Einsamkeit": Die Zeit im Wohnzimmer verkürzen

Aus aktuellem Anlass startet ab 16. März das aktionstheater ensemble ein "Streamen gegen die Einsamkeit". Bis 29. März werden auf den Homepages von aktionstheater und VOL.AT jüngste Uraufführungen als auch preisgekrönte Produktionen kostenlos als Stream angeboten.

"Zeit im Wohnzimmer verkürzen"

"Aufgezeichnete Theaterproduktionen sollen und können das Live-Erlebnis Theater nicht ersetzen. Mögen diese Aufzeichnungen dem Einen oder der Anderen die Zeit in den Wohnzimmern verkürzen, oder auch die Vorfreude auf GEMEINSAM erlebte Theaterabende wecken", so Theatermacher Martin Gruber.

"Wie geht es weiter" macht den Anfang

Den Anfang macht die Uraufführung „Wie geht es weiter – die gelähmte Zivilgesellschaft“. Ausgangspunkt für diese Produktion ist einmal mehr der politische Status Quo in Österreich und Europa. Neoliberale PolitstrategInnen und rechtspopulistische DemagogInnen haben sich als HeilsbringerInnen in Stellung gebracht und die sogenannte Zivilgesellschaft scheint im Tiefschlaf zu versinken. So weit, so bekannt, so ermüdend.