Straßer-Sieg in Schladming - Feller fährt von Rang 28 auf 3

Linus Straßer jubelte beim Nightrace in Schladming vor Atle Lie McGrath über seinen dritten Weltcup-Sieg. Manuel Feller verbesserte sich im 2. Lauf von Rang 28 noch auf den 3. Platz.

Beim Nightrace in Schlaming sah es für Österreichs Herren nach dem ersten Durchgang denkbar schlecht aus. Nur Marco Schwarz als 24. und Manuel Feller als 28. kamen in den zweiten Durchgang. Johannes Strolz schied mit Zwischenbestzeit aus. In Führung lag nach dem ersten Lauf Kristoffer Jakobsen vor Giuliano Razzoli, Lucas Braathen und Clement Noel.