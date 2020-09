Straßensperren wegen eines Radrennen im Raum Walgau

In Nenzing und in der Umgebung im Walgau kommt es am Sonntag den ganzen Tag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und Straßensperren

Straßensperren entlang des Rundkurses:

An diesem Sonntag, 27. September 2020 wird es zu Behinderungen im Bereich von Nenzing kommen. So ist die Bundesstraße L190 zwischen der Abzweigung Kühbruck bis zum 11er-Nahrungsmittel von 08.00 – ca. 16.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Im Ortsgebiet von Nenzing sind die Zu- und Abfahrten aus dem südlichen Teil nur über die Bahnhofstraße möglich. In den Bereichen der Schul-, Schweden-, Ramschwag- und Trienzenstraße sind Querungen der L190 möglich. Eine Zu- oder Abfahrt entlang der L190 ist nicht möglich.

Die Radsportveranstaltung „GP Vorarlberg Zeitfahren“ und der Trans Vorarlberg Triathlon (Radstrecke) soll am Sonntag, den 27.09.2020 mit Start und Ziel in Nenzing durchgeführt werden.

Der Start befindet sich beim Gasthof Rössle Nenzing, das Ziel ca 150 Meter vom Startbereich entfernt bei der Sportmittelschule in Nenzing. Die Strecke führt über Am Rain, L 190 Vorarlberger Straße in