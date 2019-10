Straßensperren und große Verkehrsbehinderungen wegen dem Marathon

Wegen dem Sparkasse 3-Länder-Marathon im Dreiländereck kommt es am Sonntag ganztägig zu großen Verkehrsbehinderungen und Straßensperren treten in Kraft.

Am kommenden Sonntag (6.10.19) findet der 13. Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee statt. Rund 6.500 Läuferinnen und Läufer werden von der Insel Lindau die diversen Laufstrecken in Angriff nehmen.