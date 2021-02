Straßensperre bis Ostern: Bereich Unterdorf-Wilbinger in Bezau gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten am Dorfbach wird in Bezau eine Straßensperre eingerichtet. Die Arbeiten sollen im April 2021 fertiggestellt sein.

Ab dem 1. Februar 2021 besteht in Bezau eine Straßensperre: Der Bereich Unterdorf-Wilbinger soll voraussichtlich bis Ostern 2021 nicht befahrbar sein, es wurde eine Totalsperre eingerichtet. Grund dafür sind Arbeiten am Dorfbach im Bereich Durchlass Wilbinger. Auch die Bushaltestellen Baien, Wilbinger, Unterdorf, Gemeindeamt und Kloster können daher in diesem Zeitraum von den Linienbussen 35, 37 und 40 nicht angefahren werden. Es wird gebeten, auf die Bushaltestelle beim Busbahnhof Bezau auszuweichen.