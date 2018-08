Strafprozess wegen Scheidungsantrag

Feldkirch - Angeklagter vom Vorwurf freigesprochen, er habe als Zeuge wahrheitswidrig behauptet, seinen Scheidungsantrag nicht zu kennen.

Opfer oder Täter

Dem angeklagten Geschäftsmann wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, er habe als Zeuge in einem Unterhaltsverfahren vor einem Vorarlberger Bezirksgericht wahrheitswidrig behauptet, den in seinem Auftrag erstellten Scheidungsantrag gar nicht zu kennen. Damit habe er vorgetäuscht, Opfer einer Urkundenfälschung zu sein, und sich so strafbar gemacht. In seiner Urteilsbegründung sagte Richter Böhler aber, er glaube nicht, dass es so war, wie es die Anklagebehörde darstellt.