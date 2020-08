Straches Antritt zum Vorteil der anderen Parteien?

Wie und warum H.C. Straches Antritt am 11. Oktober bei der Wiener Gemeinderatswahl den anderen Parteien in die Hände spielen könnte, erklärt Meinungsforscher Christoph Haselmayer.

Zum Vorteil der anderen

Laut den Umfragen könnte der ehemalige FPÖ-Chef knapp am Einzug in den Landtag, wofür in Wien fünf Prozent notwendig sind, scheitern, erklärt der Meinungsforscher Christoph Haselmayer. Grüne, SPÖ und ÖVP könnten sich also aus reinem Wahlkalkül bedeckt halten. Denn „wenn er scheitern sollte, profitieren die im Landtag vertretenen Parteien. Straches erhaltene Stimmen würden sich auf die Mandate der anderen aufteilen“, so der Meinungsforscher weiter.