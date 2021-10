Strache verspürt keine Genugtuung wegen Kurz

Der ehemalige FPÖ-Obmann und Ex-Vizekanzler der türkis-blauen Koalition, Heinz-Christian Strache, verspürt laut eigener Aussage weder Genugtuung, noch Schadenfreude angesichts des Rücktritts von Sebastian Kurz als Kanzler.

Kurz habe aber "das, was er gesät hat, auch geerntet", sagte Strache in "Cafe Puls" auf PULS24 am Montag.