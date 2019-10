Strache-Suspendierung: Nimmt Ehefrau Philippa ihr Mandat an?

Nach den Ibiza und- Spesenaffären suspendierte die FPÖ Heinz-Christian Strache am Dienstag. Doch was geschieht nun mit seiner Ehefrau Philippa, die nach der Wahl Anspruch auf ein Parlamentsmandat hätte?

Nach dem Rückzug ihres Mannes sickerte am Dienstag durch, dass Philippa Strache, anders als vorher kolportiert, ihr Mandat gerne annehmen würde. Sie will ihre politische Arbeit für die Freiheitlichen also fortsetzen, obwohl ihr Mann von der Parteispitze suspendiert wurde.