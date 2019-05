Strache spricht von "Sex-Orgien von Kurz"

Ein neuer Ausschnitt aus jenem Skandal-Video, das zum Rücktritt von Vizekanzler Strache geführt hat, ist aufgetaucht.

“Sex-Orgien von Kurz”

Strache hatte sich in seiner Stellungnahme am Samstag Mittag bereits für Gerüchte entschuldigt, die er über Kanzler Sebastian Kurz verbreitet habe. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um jene Aussagen handelt, die im neu aufgetauchten Video-Ausschnitt schwer, aber doch verständlich, zu hören sind. Strache spricht darin von “Sex-Orgien von Kurz”, an denen der Bundeskanzler in “Drogen-Hinterzimmern” teilgenommen habe.