Strache mit Frontalangriffen auf Karas

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat beim Parteitag der Tiroler FPÖ scharfe Attacken auf den Spitzenkandidaten der ÖVP bei der EU-Wahl, Othmar Karas, geritten.

Dieser sei ein “ewiggestriger EU-Zentralist” und agiere “regierungsfeindlich”, weil er in den wesentlichsten Bereichen diametral entgegengesetzte Positionen zu Türkis-Blau vertrete.

Für die FPÖ sah Strache gute Chancen, bei der Wahl “vielleicht sogar Nummer eins” zu werden. “Warum denn auch nicht? Wer kann den Karas denn noch wählen”, rief Strache den Delegierten zu. “Der ist ein klassischer EU-Apparatschick, der, sobald er in Brüssel ist, Österreich nicht mehr kennt”, war der FPÖ-Chef schon ganz im Wahlkampfmodus. Auch in die “aktuellen Hetze” gegen die FPÖ im Zuge der Identitären-Debatte habe Karas miteingestimmt. “Karas sollte sich genieren und sich daran erinnern, wie damals gegen seinen Schwiegervater Kurt Waldheim gehetzt worden ist”, attackierte der Vizekanzler den ÖVP-Spitzenkandidaten einmal mehr scharf.

“Wer den EU-Zentralismus von Karas gut findet, lebt in der politischen Realität der Merkel/Macron-Matrix. Und wird dann sicher von Jean-Claude Juncker herzlich geküsst”, ätzte Strache. Es stünden zwei Modelle zur Wahl – jenes der zentralistischen EU, das unter anderem die Migrationswelle von 2015 mitverursacht habe, auf der einen Seite und das Europa der Vaterländer und Nationalstaaten, das für Subsidiarität stehe, auf der anderen Seite.

Die EU-Wahl sei eine äußerst wichtige für die Freiheitlichen, weil sie den ersten bundesweiten Urnengang seit der Nationalratswahl 2017 und gleichzeitig die letzte vor der nächsten Nationalratswahl darstelle. Wiederholt rief der FPÖ-Chef in seiner rund einstündigen Rede seine Sympathisanten auf, auch ja zur Wahl zu gehen. Schließlich würden bereits jetzt bei den Mitbewerbern angesichts der guten blauen Umfragewerte die Nerven blank liegen: “Deshalb schlagen ja auch die Genossen wild um sich und hetzen hysterisch gegen uns”.

Zur Causa Identitäre

In der Identitären-Causa war Strache weiter um scharfe Abgrenzung bemüht: “Wir lassen uns von niemandem vereinnahmen und in Geiselhaft nehmen, mit denen wir nichts zu tun haben und die uns untergeschoben werden”. Man brauche “keine Demonstranten, die glauben mit Aktionismus auf der Straße etwas bewirken zu können”. Denn die FPÖ sei jene patriotische Bewegung, die in der Regierung für notwendige Veränderungen sorge.