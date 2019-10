Strache legt FPÖ Rufmord zur Last: "Besser als die Linken"

In einem Facebook-Kommentar unterstellt der Ex-FPÖ-Chef seiner früheren Partei linke Rufmord-Politik: "Besser hätten es die Linken nicht machen können."

Heinz-Christian Strache ist sauer. Sauer auf die FPÖ. An mehreren Fronten setzt der Ex-Politiker zum Rundumschlag gegen die Freiheitliche Partei an. Der Ibiza-Geschädigte liebäugelt etwa damit, zum Schaden der FPÖ, eine eigene Partei zu gründen.

Ebenfalls auf Facebook macht er darüber hinaus seine Ex-Partei in einem Kommentar so richtig nieder. Sinngemäß stellt Strache "seine" FPÖ folgend an den Pranger: Die Arbeit gegen seine Person hätte niemand so gut hinbekommen wie die FPÖ. Selbst die Linken hätten keinen besseren Rufmord an ihm und seiner Frau Philippa hinbekommen. Die FPÖ hätte das selbst "am besten" geschafft.