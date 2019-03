Strache gibt AK Schuld an Karfreitagsregelung

Strache verwies im ZiB 2-Interview am Donnerstagabend auf die Verantwortung der Arbeiterkammer, die einen Atheisten mit seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterstützt hatte, "weil man das den Protestanten kollektivvertraglich neidig war".

Das entsprechende EuGH-Urteil hatte die Neuregelung ja erst überhaupt notwendig gemacht. Mit der “Aufwertung” eines Urlaubstages als einseitiges Recht für Arbeitnehmer können sich nun Protestanten etwa am Karfreitag freinehmen, betonte Strache. Der Regierungs-Plan sieht ja vor, dass sich jeder Arbeitnehmer an einem von Türkis-Blau als “persönlichen Feiertag” propagierten Tag Urlaub nehmen kann. Mehr Urlaubstage gibt es dafür freilich nicht, man muss auf sein bestehendes Urlaubs-Kontingent zugreifen.

“Wollen keinen muslimischen Feiertag”

Die Regierung habe laut Strache auf das EuGH-Urteil so reagieren müssen, dass die Anzahl religiöser Feiertage in Zukunft nicht explodiert. “Hätten wir den Karfreitag für alle als zusätzlichen Feiertag möglich gemacht […], würden natürlich auch weitere Klagen folgen für andere Konfessionen bis hin zu einem muslimischen Feiertag”, so Strache. Dass die evangelische Kirche die neue Regelung kritisiert, kann der Vizekanzler nicht verstehen. Die Regierung habe nämlich mit den Kirchenvertretern gemeinsam diese Lösung beschlossen. “Darum frage ich mich, warum man nachher nicht zu der gemeinsam verhandelten Lösung steht”, so Strache. Nachverhandeln will Strache die neue Regelung auf keinen Fall. “Wir wollen keinen weiteren konfessionellen Feiertag und wir wollen keinen muslimischen Feiertag”, erklärt er.