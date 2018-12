Strache auch für Ausgehverbot für Asylwerber

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teilt die Forderung von FP-Klubchef Johann Gudenus nach der Prüfung eines Ausgangsverbots für Asylwerber.

“Das nennt sich dann Hausordnung und nicht Ausgangsverbot. Aber ja, es wäre vernünftig, in einer Hausordnung klar und deutlich festzulegen, dass es den Herrschaften ab 20 Uhr nicht mehr möglich sein soll, da einfach ein und aus zu gehen”, sagte er zu “oe24.tv”.

“Wir wissen, dass einige Gruppen, etwa Afghanen, mit viel Gewalt agieren. Messerstechereien und Gewalt gegen Frauen haben zugenommen – da hat man eine Verantwortung”, sagte der Beamtenminister laut einer Vorab-Meldung in dem Interview, das am Donnerstagabend ausgestrahlt werden sollte. Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) habe “nicht zu Unrecht gesagt, dass das nicht nur brave Kinder sind, sondern Jugendliche die auffällig geworden sind und wo da und dort auch Straftaten zu befürchten sind”.

Auf den Hinweis, dass zur Durchsetzung dieser Forderung alle Asylwerber in Heime des Bundes kommen müssten, sagte Strache: “Das ist ja das Ziel und wird gerade vorbereitet. Wer in einem Asylverfahren ist, soll in Bundesbetreuung kommen, wo die staatliche Verantwortung auch sichergestellt wird. Solange ein Verfahren nicht abgeschlossen ist, sollen sie unter staatlicher Aufsicht stehen – nicht mit Ausgangssperre, aber mit Hausordnung.”