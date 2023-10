Stoffels Säge-Mühle in Hohenems: Eine Zeitreise durch die Mühlentechnik

Die Stoffels Säge-Mühle ist ein lebendiges Museum und eine Hommage an das Müllerhandwerk. Hier wird die Geschichte der Mühlentechnik auf anschauliche Weise präsentiert.

Mitten in Hohenems steht Stoffels Säge-Mühle als Zeugnis jahrhundertealter Handwerkskunst. Das Freilichtmuseum wurde in den Jahren 1981 bis 1987 in unermüdlicher Kleinarbeit von Alois Amann errichtet, der selbst wie seine Vorfahren das Säge- und Müllerhandwerk beruflich ausübte. Die Leidenschaft der Familie spiegelt sich nicht nur in der detailreichen Ausstellung wider, sondern auch in den informativen Führungen. Hier wird Mühlengeschichte lebendig und begreifbar.