Stockschützen verzichten auf Wettkämpfe

Nach jahrzehntelangem sportlichen Höhenflug gibt es nur noch eine Hobbymannschaft.

Die Stockschützen von Rankweil zählten in den letzten Jahrzehnten zu den besten Mannschaften auf Landesebene und brachten auch in früheren glorreichen Zeiten einige Spitzenathleten auf der internationalen Bühne hervor. Mit Christoph Kleinfercher, Michael Tschaler und Florian Trunk hat ein Trio sogar bei europäischen Titelkampfen in der Einzel-Konkurrenz für Edelmetalle gesorgt. Im Teambewerb hat der Eissportverein Rankweil über mehrere Saisonen hinweg in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs eine gute Figur abgegeben.