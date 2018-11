Stimmungsvoller Adventzauber in den Caritas Werkstätten

Geschäftiges Treiben und weihnachtliche Vorfreude herrscht bereits in den Caritas Werkstätten in Bludenz in Ludesch.

Stimmungsvolle Adventmärkte und zahlreiche Bastelnachmittage für Kinder verkürzen nicht nur das Warten auf das Christkind, sondern bieten neben dem Erwerb von ganz besonderen Geschenken auch Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen oder Freunde zu treffen.

Am Freitag, 30. November läutet die Werkstätte Ludesch mit einer Advent-Ausstellung die Weihnachtszeit ein. Neben einer Vielzahl ganz besonderer Geschenke und Deko-Artikel wird den kleinsten BesucherInnen die Zeit mit Märchen vertrieben. Zusätzlich lädt die Werkstätte zu einigen Vorweihnachtlichen Terminen ein, wie zum Beispiel dem Basteln einer Krippe im Glas mit Kindern, Tonkugeln gestalten oder Mandala zeichnen (Nähere Informationen unter: T 05522-200 2300 oder werkstaette.ludesch@caritas.at).

Advent in den Werkstätten Ludesch

Werkstätte Ludesch, Schulweg 10

Advent-Ausstellung in der Werkstätte

Freitag, 30. November, 18 – 21 Uhr mit Märchenstunde für die kleinen BesucherInnen

Kurse:

Krippe im Glas basteln für Kinder: Samstag, 1. Dezember, 9 – 11 Uhr

Tonkugeln gestalten: Montag, 3. Dezember, 17 – 21 Uhr

Mandala zeichnen: Samstag, 15. Dezember, 9 – 11 Uhr

Kursbeitrag: 12 Euro pro Person/Kurs plus Materialkosten