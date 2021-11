Stimmungsvoller Abendeinkauf in Bludenz

Wenn die Lichter in der Stadt abends leuchten, öffnen rund 20 Fachgeschäfte in der Innenstadt ihre Türen und heißen willkommen zum stimmungsvollen Abendeinkauf am Donnerstag, 11. November von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Der Abendeinkauf bietet Gelegenheit, um sich für die Wintermonate neu einzukleiden sowie um bereits erste Inspirationen für die Weihnachtseinkäufe zu sammeln. Die zahlreichen inhabergeführten Fachgeschäfte laden zum entspannten Einkaufsbummel abseits des Alltags ein. Neben dem persönlichen Kontakt und professionellen Service lockt an diesem Abend auch das ein oder andere Schnäppchen zum Kauf. Zum gemütlichen Ausklang laden die Bludenzer Gastronomen ein.

Es gelten die aktuellen Covid-19 Regelungen.

Schöne Begegnungen erleben Sie bei

Be Queen Boutique l Benetton Bludenz l Bitsche Optik und Hörakustik l die WOHNWerkstatt Vonbank l Heim Mode l Hingucker l Kino Bludenz l Mode + Wolle Wiedemann l Möggenried l Plakolm Uhren & Juwelen l Riki´s Lädele fürs Leben l Schmuckstück l Tschofen Tischkultur & Küche l Tyrolia Buchhandlung l Uhren & Schmuck Müller l walchbewegt l Weltladen Bludenz l Wünderla

Kulinarische Genüsse entdecken Sie bei:

Café Dörflinger l Café Fritz l das Tschofen l d´Eisprinza z´Bludaz l der Löwen l Weinpunkt

Donnerstag, 11. November

18.00 bis 21.00 Uhr

Die Sternstunden-Highlight´s: