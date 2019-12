Stimmungsvolle Atmosphäre beim „Krömlemart"

Hunderte Besucher trafen sich auf dem beliebten „Krömlemart“ in Langenegg.

Langenegg. Wieder verwandelte sich das Ortszentrum von Langenegg beim „Krömlemart“ in einen großen Marktplatz. Bei strahlendem Sonnenschein luden attraktive Marktstände zu einem interessanten Rundgang mit vielen Geschenksideen und kulinarischen Spezialitäten ein. Die vielen Besucher aus der ganzen Region genossen die stimmungsvolle Atmosphäre und die in der Luft liegende Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Die Gemeinde Langenegg, Wirtschaftsgemeinschaft und die Initiative Lebenswert Leben hatten gemeinsam mit den Marktteilnehmern keine Mühen gescheut, einen attraktiven Adventmarkt auf die Beine zu stellen.

Erneut wurde der Markt seinem Ruf als „Kömlemart“ gerecht. Eine reiche Auswahl an hausgemachten „Krömle“ ließ die Herzen von Groß und Klein höherschlagen. Die Auswahl an den über 30 Marktständen war groß und vielseitig: Liebevoll gefertigte Geschenke und echtes Kunsthandwerk fand bei den Besucherinnen und Besuchern ebenso guten Absatz wie Handarbeiten, Dekorationen, Socken und Mützen oder Holzspielzeug und Selbstgebasteltes sowie Genuss- und Naturprodukte. Als besondere Attraktion konnte dem Bildhauer Rudolf Rößl beim Schnitzen über die Schulter geschaut werden. Auch Schmiedemeister Paul Metzler gab Einblicke in seine Arbeit.