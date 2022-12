Stimmungsvolle Adventsfeier der Senioren

Kürzlich verbrachten die Senioren auf Einladung der Gemeinde Klösterle einen gemütlichen Nachmittag. Organisiert wurde dieser vom Sozialausschuss unter der Vorsitzenden Christiane Kölli.

Das Unterhaltungsprogramm wurde heuer erstmals in der Pfarrkirche Klösterle bei Pfarrer Ernst Ritter abgehalten. Nach den Begrüßungsworten durch Bürgermeister Florian Morscher gestalteten die Kinder des Kindergartens unter der Leitung von Elisabeth Schranz und Kindergartenpädagogin Theresa Brandstätter sowie die Volksschüler mit ihren Lehrerinnen Ingrid Thöny, Christine Burtscher und Sabine Mangeng das Programm. Musikalisch unterhielt ein Bläserensemble der Harmoniemusik Klösterle. Die zahlreichen Senioren wurden abschließend mit selbstgemachten Geschenken überrascht, welche die Kinder an die erfreuten Besucher verteilten. Danach ging es in das Restaurant Das Guat im Klostertalerhof, wo Patrick Brändle für das leibliche Wohl sorgte.