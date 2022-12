Stimmgewaltigster Fanklub kommt aus Alberschwende

Mehrere hundert Anhänger unterstützen den Vorarlbergligaklub in Wolfurt.

Knapp mehr als dreitausend Einwohner hat die Wäldergemeinde Alberschwende. Spätestens heute Donnerstag um 20.45 Uhr gleicht die Hofsteighalle in Wolfurt einem Tollhaus. Der Abschluss der Gruppenphase hat es in sich. Mehr als hundert Schlachtenbummler aus Alberschwende werden in Wolfurt erwartet. „Das Masters hat in Alberschwende seit vielen Jahrzehnten einen hohen Stellenwert und ist ein absolutes Highlight auf sportlicher und gesellschaftlicher Ebene für den gesamten Klub von uns. Die Fans freuen sich so richtig und wollen mit den Spielern dann auch feiern“, sagt FC Alberschwende Trainer Rene Fink (30). In den letzten sechs Jahren vom Masters war Alberschwende stets im Finale vertreten. Unvergessen bleibt der Turniersieg 2019 in Wolfurt. Allerdings hat Alberschwende ein Tormannproblem vor dem ersten Auftritt. Die Torhüter Julian Hinteregger (Schulter) und Paul Rhomberg (Finger OP) sind nicht einsatzbereit. Simon Bode von der SPG Buch/Alberschwende steht für den Mitfavoriten auf den Turniersieg zwischen den Pfosten. Kapitän Julian Maldoner (rekonvaleszent nach Seitenbandverletzung) fehlt Alberschwende zudem. Für Jubelstimmung im Lager von Alberschwende soll das magische Trio Volkan Akyildiz, Aygün Topcu und Lukas Schatzmann vorwiegend sorgen. TK