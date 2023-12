Stille Zeit – ein besonderes Adventskonzert

Schüler und Lehrer der Musikschule Leiblachtal luden zum Innehalten ein

In der hektischen Vorweihnachtszeit, die oft von Trubel und Stress geprägt ist, boten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Leiblachtal am 18. Dezember 2023 eine willkommene Gelegenheit zum Innehalten und Einstimmen auf die besinnliche Zeit des Advents. Unter dem Titel “Stille Zeit” präsentierten rund 80 junge Künstler zusammen mit ihren Lehrern ein beeindruckendes Adventsprogramm in der Pfarrkirche Hörbranz. Und was eignet sich besser als das besondere Ambiente der Pfarrkirche Hörbranz mit der beeindruckenden Akustik des Kirchenraumes, dass von engagierten und talentierten jungen Künstlern in einen Konzertsaal verwandelt wird. Die Zuhörer, die die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz füllten, hatten die Möglichkeit, sich vom Trubel des Alltags zu lösen und sich von den ausgewählten Musikstücken verzaubern und auf die Vorweihnachtszeit einstimmen zu lassen.