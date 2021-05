"Still-Stand"– Olympiasiegerin sorgt mit Foto für Aufsehen

Mit ihrem jüngsten Instagram-Foto sorgt Snowboard-Olypiasiegerin Torah Bright für Diskussionen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2010 triumphierte Ex-Snowboardstar Torah Bright in der Halfpipe. Mittlerweile ist die 34-jährige Amerikanerin glückliche Mutter und teilt ihr Glück gerne in den Sozialen Medien.

Doch die Kommentare auf das Foto sind nicht nur positv. Bright antwortet allerdings selbstbewusst: "Manche dieser Kommentare haben mich traurig gemacht. In meiner Welt sollten Mütter Cheerleader füreinander sein. Es ist so schon hart genug. Die Schrulligkeit sich selbst zu umarmen und Freude an jedem Sch...-Moment zu entdecken, das ist Muttersein“