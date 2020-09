Still schweigt der See

In "Still schweigt der See" wird der Bodensee zum Tatort.

Inhalt: K. von Bismarck, Eröffnung - H. Mieskes, Probleme der gesellschaftlichen Integration unserer Jugend - S. Münke, Der Einfluß des Lebensstandards der Familie auf Lebensgestaltung und Lebensplanung der Jugendlichen (Gesamtbericht) - K. von Bismarck, Schlußwort Konstanz im Ausnahmezustand

Bewaffnete Männer überfallen die Universität Konstanz und nehmen fünfzig Geiseln. Ihre Forderung: Eine Vergewaltigungsserie soll endlich aufgeklärt werden. Als ein Bus mit einer Bombe auftaucht, bekommt die Geiselnahme eine weit größere Dimension. Und alles spielt sich live in den sozialen Netzwerken und Medien ab. Hauptkommissar Paul Sito und seinen Kollegen bleiben nur wenige Stunden, um eine Katastrophe zu verhindern ...