Stichwahl in Vorarlberg live

Bürgermeister*in-Direktwahl in Vorarlberg: In sechs Ländle-Gemeinden müssen die Bügerinnen und Bürger noch einmal zur Wahlurne schreiten - hier gibt's die Stichwahl live!

In Bregenz, Bludenz, Hard, Feldkirch, Lech und Lochau findet am Sonntag, 27. September, eine Stichwahl statt. Die Stichwahl verspricht vor allem in Bregenz, Bludenz und Hard besonders spannend zu werden.

Lochau könnte mit Frank Matt den ersten grünen Bürgermeister Vorarlbergs bekommen, falls er sich in der Stichwahl gegen Bürgermeister Michael Simma durchsetzt. In Feldkirch fordert der Freiheitliche Kandidat Daniel Allgäuer den amtierenden Bürgermeister Wolfgang Matt heraus, in Lech haben Herausforderer Stefan Jochum im ersten Wahlgang nur rund drei Prozent der Stimmen gefehlt, um Langzeitbürgermeister Ludwig Muxel abzulösen. VOL.AT TV wird gemeinsam mit VN.AT und Ländle TV (auch im Fernsehen zu sehen) den ganzen Tag via Liveblog und mit einer Sondersendung ab 12:30 Uhr live berichten.