Steven Spielbergs Tochter will Porno-Star werden

Steven Spielberg ist einer der berühmtesten Filmregisseure der Welt. Nun will auch seine Adoptivtochter Mikaela ins Filmgeschäft einsteigen - als Porno-Darstellerin.

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" verriet sie vor kurzem ihre Zukunftspläne.

Strip-Club und Fetisch-Videos

Als Grund gibt sie an, finanziell unabhängig sein zu wollen. Bisher lebe sie vom Geld ihrer Eltern. Außerdem sei sie eine sehr sexuelle Person. Eingestiegen in das Business ist sie schon in der Vergangenheit. Einige Fotos und Videos hatte sie schon auf Porno-Portalen hochgeladen. Diese löschte sie im Nachhinein aber wieder.

Um ihrem neuen Berufsweg folgen zu können, hat sie eine offizielle "Sexarbeiter-Lizenz" beantragt. Sobald sie diese erhält, will sie mit ihrer Arbeit starten. Dazu zählen auch Tätigkeiten in einem Strip-Club. Bei den Videos will sie nur Solo- und Fetisch-Videos aufnehmen. Aus Liebe zu ihrem Verlobten will sie keine anderen Sexpartner haben. Ihre Eltern, Steven Spielberg und Kate Capshaw, seien von dem Vorhaben "fasziniert, aber nicht erbost", wie sie selbst schildert.