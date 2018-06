Steurer, Reitmayr und Bader vor großer Bewährungsprobe

Die Triathleten Bianca Steurer und Paul Reitmayr starten beide auf der Langdistanz (Roth und Kärnten) und Martin Bader auf der Sprintdistanz bei der deutschen Meisterschaft in Düsseldorf

Die Konkurrenz ist groß, u.a. ist die Wahlvorarlbergerin Yvonne van Vlerken am Start, trotzdem will sie ganz Vorne mitmischen. Es werden sehr heiße Temperaturen erwartet. Roth ist als eine sehr schnelle Langdistanzstrecke bekannt und daher sollte bei optimalen Rennverlauf auch eine persönliche Bestzeit für die Wälderin herausschauen.

Ebenfalls am Sonntag, einige Minuten später und ca. 500km entfernt am Wörthersee in Kärnten, startet um 6:40 Paul Reitmayr (Tri Dornbirn) sein Abenteuer Langdistanz. Nach seinem tollen Debüt im Jahre 2016 will er es heuer wieder wissen. 2016 kämpfte er bis wenige Kilometer am Schluss immer um den 3. Rang und musste erst am Ende seinem beherzten Auftreten etwas Tribut zollen. Letztendlich schaffte er den hervorragenden 7. Rang und eine neue Vorarlberger Bestzeit mit 08:19:52.