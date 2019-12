Steuerreform: Das ändert sich 2020

Die im Herbst beschlossene Steuerreform bringt unterschiedliche Entlastungen.

Erhöhung der Negativsteuer

Die höhere Negativsteuer soll Arbeitnehmer und Pensionisten mit geringem Einkommen entlasten. Zusätzlich zur jährlichen Negativsteuer sollen Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen bis 21.500 Euro bis zu 300 Euro jährlich zurückerstattet bekommen. Die Negativsteuer für Pensionisten soll jährlich von 110 Euro auf 300 Euro steigen. Die Änderung soll mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten.

Gesenkter KV-Beitrag

Kleinunternehmerpauschalierung

Umsatzsteuersenkung für E-Books

5 % Digitalsteuer auf Werbeumsätze

Zukünftig sollen Unternehmen, die weltweit mehr als 750 Mill. Umsatz und in Österreich mehr als 25 Mill. Werbeumsatz haben, eine Digitalsteuer in Höhe von 5 % ihrer Onlinewerbeumsätze abführen. Dadurch sollen diese Werbeumsätze den Werbeumsätzen in herkömmlichen Medien, die mit der Werbeabgabe belastet sind, gleichgestellt werden.