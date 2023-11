Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen - Änderungen durch das AbgÄG 2023

Photovoltaikanlagen sind im Trend. Dies ist nicht nur den attraktiven staatlichen Förderungen, sondern auch den Unsicherheiten im Energiesektor geschuldet. Auch aus steuerlicher Sicht ist die Anschaffung einer Photovoltaikanlage, welche nicht nur den Eigenbedarf deckt, attraktiv.

Übersteigt die eingespeiste Energie nicht die Freigrenze von 12.500 kWh, ist in diesem Zusammenhang keine Steuererklärung abzugeben und es ergibt sich somit auch keine Steuerbelastung. Übersteigt die eingespeiste Energiemenge die Freigrenze so sind diese Einkünfte grundsätzlich zu erklären. Übersteigen die steuerpflichtigen Einkünfte jedoch den Veranlagungsfreibetrag von EUR 730 nicht, sind die Einkünfte dennoch steuerfrei. Der Veranlagungsfreibetrag kann jedoch nur von Personen in Anspruch genommen werden, die neben den Einkünften aus der PV-Anlage nur solche aus Dienstverhältnissen oder Pensionen beziehen.

Eine Stolperfalle, die sich hier ergeben kann ist, dass Umsätze durch den Verkauf von überschüssiger Energie auch bei Unterschreiten der Freigrenze umsatzsteuerpflichtig sind. Der Steuersatz beträgt grundsätzlich 20%. Bei Lieferung an einen Wiederverkäufer (zB VKW oder OeMAG) geht die Steuerschuld jedoch auf den Leistungsempfänger über (Reverse-Charge). Es ergibt sich somit keine tatsächliche Zahlung. Eine Personen mit umsatzsteuerpflichtigen Einkünften aus selbständiger Tätigkeit muss die Umsätze für die eingespeiste Energie in seiner Umsatzsteuererklärung angeben, auch wenn die Freigrenze unterschritten wird. Wird die Kleinunternehmerregelung in der Umsatzsteuer in Anspruch genommen (Umsätze bis zu EUR 35.000) sind die Umsätze von der Umsatzsteuer befreit.