Stetige Bewegung bei Pflege und Betreuung

Buch. Viel Wissenswertes und eine umfängliche Bilanz beim Krankenpflegeverein.

Die Vermittlung von Wissen ist dem 1995 gegründeten Krankenpflegeverein (KPV) seit jeher ein Anliegen. Die Abhaltung eines Vortrages im Rahmen der Generalversammlung gehört dabei längst zur Tradition. Anfang April informierte Renate Stadelmann über die Hospiz- und Palliativversorgung in Vorarlberg. Die Seelsorgerin und Trauerbegleiterin (Hospiz am See) verwies auf das bedeutende Thema mit einem breiten Angebot zur würdigen Begleitung und Betreuung unheilbar kranker und sterbender Menschen. Die gemeinsame Initiative “Letzte Hilfe – das 1×1 der Sterbebegleitung“ (Landesverband Hauskrankenpflege und Hospiz Vorarlberg) stand zudem im Fokus. Eine vierstündige Weiterbildung soll künftig Orientierung und praktische Handgriffe zur ambulanten und palliativen Betreuung vermitteln. Ein diesbezüglicher Kurs ist auch in Buch geplant.