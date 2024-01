Sternsingeraktion 2024 in Hörbranz

Segen und Solidarität für eine gerechtere Welt

Seit rund 70 Jahren machen sich Kinder und Jugendliche zum Dreikönigstag auf den Weg in die Häuser der Gemeinden, um die Weihnachtsbotschaft und den Segen für das neue Jahr zu überbringen. Dabei werden auch jene unterstützt, die auf der Schattenseite der Erde leben. In bunten Umhängen, Kronen auf dem Haupt, mit Gesang und Segenspruch, weithin erkennbar durch den Sternenstab, sind jedes Jahr über 80.000 Freiwillige in ganz Österreich zusammen unterwegs, um die Friedensbotschaft zu verkünden. In Vorarlberg unterstützen circa 4000 Sternsinger und 1500 Begleitpersonen die große Aktion.

Auch in Hörbranz machten sich am 4. und 5. Jänner 2024 12 Gruppen mit rund 50 Kindern und Jugendlichen und ihre 18 Helfer von 13.00 bis 18.00 Uhr auf den Weg. An beiden Tagen klopften Caspar, Melchior und Balthasar an die Türen, um unter dem Motto des Jahres „Sternsingen – für eine gerechtere Welt“ Segenswünsche zu überbringen und die frohe Botschaft vom Frieden in die Welt hinaus zu tragen. Überall in Hörbranz wurden die Sternsinger freundlich empfangen und aufgenommen. An vielen Orten wurde die Spendenbox befüllt und die engagierten jungen Besucher belohnt.

Im Hörbranzer Pfarrheim war für die Sternsinger alles bestens vorbereitet. Über 20 Erwachsene unterstützen und organisieren die Aktion im Hintergrund. Es wurden schon weit vorher Routen geplant, Umhänge und Mäntel gerichtet, die Sternenstäbe vorbereitet und Proben abgehalten. Die Botschafter unterm Stern konnten sich an beiden Tagen nach ihren Wegen aufwärmen und wurden im Pfarrsaal hervorragend verpflegt. Am Sonntag den 7.1.2024 feierten die Sternsinger, ihre Begleiter und die Pfarrgemeinde gemeinsam den Gottesdienst, der vom Kindergottesdienstteam organisiert und vom Chörle „Stimmig“ musikalisch begleitet wurde. Kinder und Erwachsene gestalteten die Messe mit und ein „Sternsingerrapp“ sorgte für Stimmung. Dabei wurde allen Beteiligten noch einmal der wohlverdiente Dank ausgesprochen und es konnte verkündet werden, dass dieses Jahr vorrausichtlich die größte Spendensumme der Sternsingeraktion in Hörbranz gesammelt werden konnte.

Die bei der Sternsingeraktion gesammelten Spenden sind ein wirkungsvolles Mittel gegen Armut und Ausbeutung. In rund 500 Hilfsprojekte werden Menschen unterstützt, die Hilfe dringend benötigen – zum Beispiel in Guatemala. Dort leben mehr als die Hälfte aller Menschen in Armut, ohne sauberes Wasser und meist unterernährt. Kinder sind wie immer am stärksten betroffen, statt die Schule zu besuchen müssen sie mit ihrer Arbeitskraft helfen, die Familie zu ernähren. Für viele besteht die Gefahr von Gewalt und Menschenhandel. Krankheiten, Gewalt und Aussichtslosigkeit stehen immer im Vordergrund. Hier versuchen die Partner der Sternsingeraktion direkt vor Ort mit den Spenden zu helfen. Kinderschutz (Familien, Schulen und kirchliche Einrichtungen sollen zu sicheren Räumen werden, in denen Kinder und Jugendliche vor Gewalt geschützt sind), Berufliche Ausbildung und wirtschaftliche Projekte von Jugendlichen ( selbstständiges Einkommen ermöglicht teilweise eine gesicherte Zukunft. Die Jugendlichen können in ihrer Region leben und müssen nicht in die gefährliche Migration aufbrechen) und vieles mehr wird unterstützt.