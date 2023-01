Sternsingeraktion 2023 in Hörbranz

Segen bringen, Segen sein – Schritte für eine gerechtere Welt setzen!!

Die letzte Sternsingeraktion in Hörbranz fand 2020 statt, danach musste aufgrund der Pandemie eine Zwangspause eingelegt werden. Am 4. Und 5. Jänner 2023 waren aber die heiligen Drei Könige wieder unterwegs, um unter dem Zeichen des Sterns Gutes zu tun. Insgesamt machten sich 32 Kinder, am ersten Tag neun, am zweiten Tag acht Gruppen, auf den Weg zu den Menschen, um ein kräftiges Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt zu setzen. 14 Frauen und Männer (teilweise Mütter der Sternsingerkinder) stellten sich als Begleiter für die Gruppen zur Verfügung.

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten damit auch die alte Tradition des Sternsingens in Österreich. Seit 1954 wird die Neujahrsaktion von der Katholischen Jungschar durchgeführt und die Friedens- und Segensbotschaft der Geburt Christi in die Haushalte verteilt. C+M+B (das dritte + steht über dem M) und das aktuelle Jahr schreiben die Sternsinger/innen mit geweihter Kreide an die Tür. Es bedeutet “Christus mansionem benedicat”, übersetzt “Christus segne dieses Haus”, und soll Frieden und Segen für das kommende Jahr bringen. Daneben gibt es einige andere Interpretationen des CMB, wie z.B. “Caspar, Melchior und Balthasar”. Die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit.

Neben den Begleitern, die mit den Sternsingergruppen in Hörbranz von Tür zu Tür unterwegs sind, beteiligen sich auch viele Helfer hinter den Kulissen. Rund 12 Personen ((Pfarrcaritas, pfarrliche und freiwillige Mitarbeiter) setzen sich für die österreichweite Aktion ein. So werden schon im Februar Unterlagen bei der Diözese bestellt, Kleider müssen gewartet (reinigen, flicken) werden. Im Herbst beginnt die Suche nach Kinder (Plakate, Pfarrblatt, Homepage, Flugblätter für alle Schüler der Mittelschule und Volksschule Hörbranz – DANK an Lehrpersonen, die die Kinder animieren) und Begleitern. Die Anmeldung müssen erfasst und die Gruppen und Routen geplant werden. Mit den Sternsingern wird das Lied mit Christine Anesi einstudiert und bei der Kleideranprobe (Gruppenweise im 10 Minuten-Takt) werden die Dreikönigskostüme ausgesucht und verteilt.

Sternsinger, Begleiter und Helfer stellen alle freiwillig und ehrenamtlich ihre Freizeit zur Verfügung.

Heuer mussten in Hörbranz die Routen leider gekürzt werden, weil sich zu wenig Kinder zur Aktion gemeldet haben. Für alle Haushalte und Personen, die nicht besucht werden konnten, liegen in der Pfarrkirche bis Sonntag den 07.01.2023 Sternsingergaben wie Kreide, Weihrauch und Gesegnete 20-C+M+B-23-Leisten zum Mitnehmen auf, auch die Möglichkeit zum Spenden ist noch da. Als Abschluss wurde am Dreikönigstag ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, bei dem die Heiligen Drei Könige sogar rappten.

In Hörbranz wurden den Segensbringern, die mehr als 300 Stunden unterwegs waren, wieder fleißig Spenden übergeben. Am Ende der Dreikönigsaktion wurden über 10.000.- Euro für den guten Zweck gesammelt. Ein besonderer Dank darf hier an die Kinder und Jugendlichen sowie an die Begleiterinnen und Begleiter gerichtet werden, die in ihrer Freizeit Wind und Wetter trotzten und freiwillig die Hilfe unter dem guten Stern unterstützt haben!! Dieses Jahr werden rund 500 Sternsinger-Projekte unterstützt, um Armut und Unrecht zu mildern und den Zugang zu Bildung, sauberem Trinkwasser und Nahrung zu ermöglichen. So werden zum Beispiel Bäume und Gemüse gepflanzt, um auch in klimawandelbedingten Zonen genug zu essen zu haben. Solarbetriebene Trinkwasserbrunnen für sauberes Wasser werden gebaut und Schulen für Kinder werden errichtet.