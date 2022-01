Sternsinger waren unterwegs

25 Kinder und Jugendliche bereiteten sich in den Wochen vor dem Dreikönigstag unter Einhaltung der strengen Coronarichtlinien auf die diesjährige Sternsingeraktion vor.

An zwei Tagen zogen sie jeweils am Nachmittag von Haus zu Haus und trugen ihre Sprüche und das Sternsingerlied der Brazer Bevölkerung vor. Aufgrund der Coronasituation geschah dies aber nur im Freien. Die Brazer Bevölkerung empfingen die Drei Könige mit ihrem Sternträger freundlich und freuten sich über ihren Besuch. An verschiedenen Standorten konnten sich die Kinder und Jugendliche mit einem heißen Tee aufwärmen. Am Dreikönigstag selbst versammelten sich die Sternsinger in der Kirche und feierten mit den Gottesdienstbesuchern und Pfarrer Jose Chelangara den Festgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde dieser Gottesdienst von der „Brazer Projektmusik“.